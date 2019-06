Il Mattino - Atletico Madrid-Insigne, nuovo assalto: lo vuole Simeone e Lorenzo apre all'addio, i dettagli

L'Atletico Madrid prepara l'affondo per Lorenzo Insigne. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea come i Colchoneros ne abbiano già parlato con Mino Raiola, il quale ha spiegato loro che il capitano non è incedibile e per il Napoli, se dovessero arrivare molto più dei 55 milioni messi finora sul piatto dall'Atletico, non ci sarebbero enormi problemi a lasciarlo partire. La richiesta economica è chiara: 80 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis comincerà a pensare seriamente di venderlo.

APERTURA LORENZO - Intanto, c'è da registrare anche un'apertura da parte dello stesso numero 24 di Frattamaggiore, al quale non dispiacerebbe raggiungere un club importante come l'Atletico Madrid, a maggior ragione perché c'è Diego Simeone in panchina, che lo vorrebbe a tutti i costi. Al giocatore sarebbe stato prospettato un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione per cinque anni e un contratto del genere farebbe gola a Lorenzo. A riportare il tutto è il quotidiano di via Chiatamone.