Il Mattino - Caso Callejon, l'addio resta la soluzione più probabile ma c'è una speranza

Che futuro per Josè Callejon? Ieri ne ha parlato anche Rino Gattuso, ricordando il valore del calciatore ma sottolineando come in ogni caso bisogna rispettare le scelte della società, Sul tema arrivano le notizie diffuse dall'edizione odierna de 'Il Mattino', che ritiene l'addio dello spagnolo la pista più praticabile.

"Sul rinnovo - si legge sul quotidiano - non si sono registrati passi avanti anche se c’è ancora tempo visto che la stagione andrà avanti almeno fino a metà agosto. Josè è perfetto per il 4-3-3 di Ringhio e in tutto questo periodo ha dimostrato la sua abituale professionalità, quest’aspetto oltre a quello tattico e tecnico: la partita è ancora aperta, anche se al momento la situazione non ha fatto registrare novità e quindi l’addio di Callejon resta la soluzione più probabile”.