Il Mattino - Caso Maksimovic, cambiano le cifre del rinnovo e il serbo chiede la cessione

Sembrava tutto fatto per il rinnovo di contratto, invece adesso per Nikola Maksimovic è molto più probabile un addio in questa finestra di mercato. Questo perché, stando a quanto scritto dall'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe cambiato le cifre sul tavolo per il prolungamento contrattuale e il difensore serbo avrebbe puntato i piedi, nonostante il suo agente Fali Ramadani continui a consigliargli di restare.

SUL MERCATO - L'attuale ingaggio di Maksimovic si attesta su 1,3 milioni e con il nuovo accordo l'ex Torino sperava di raggiungere i 2 milioni. Il club azzurro, invece, avrebbe ridimensionato l'offerta, rivedendo la bozza di intesa siglata prima del lockdown, inducendo il giocatore a chiedere la cessione. Per questo c'è stata la frenata e, senza rinnovo, il centrale azzurro sarà messo sul mercato, dal momento che gli resterebbe un solo anno di contratto. Sulle sue tracce si sarebbero Fiorentina, Roma, Milan e Lazio in Italia, l'Everton in Premier League.