Il Mattino - Chiarimento Milik-Ancelotti dopo Salisburgo: ci era rimasto male per l'esclusione

Confronto tra Ancelotti e Milik dopo la gara contro il Salisburgo. Il retroscena arriva dal quotidiano Il Mattino che racconta nel dettaglio cos'è accaduto nelle ultime ore. L'attaccante polacco dopo le due reti col Verona ci è rimasto male per l'esclusione in Champions League. Non se l'aspettava ma è pronto a ripartire ed è stato felice per lo show di Mertens e il ritorno al gol di Insigne. Domani con la Spal potrebbe toccare nuovamente a lui.