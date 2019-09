Il Mattino - Colpo di scena Hysaj, club blocca cessione: motivazione tecnica più che economica

Elseid Hysaj resterà al Napoli nonostante le tante voci di addio di questa estate. Pare destinato a chiudersi così il capitolo legato al futuro dell'albanese, che come scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino' sarà trattenutopiù che per ragioni economiche (il club azzurro ha rifiutato quasi 17 milioni di euro dal Valencia), lo stop sia legato a motivazioni tecniche: perché davvero sarebbe complicato affrontare questa stagione con 4 soli terzini (uno di questi Malcuit). Il quotidiano spiega come l'agente del calciatore, Mario Giuffredi, era certo dell'addio e per questo aveva portato in azzurro un altro suo assistito, quel Giovanni Di Lorenzo che di fatto si è preso il posto da titolare sulla corsia destra. "Nonostante i rapporti buonissimi con De Laurentiis e Chiavelli - si legge sul quotidiano - Hysaj difficilmente si siederà per discutere il rinnovo di un contratto che scade nel 2021. Almeno in tempi brevi: la finestra di gennaio potrebbe aprire a nuove possibilità".