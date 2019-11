Il Mattino - E' crisi, così la Champions se ne va! A Roma il peggior Napoli dell'era-Ancelotti

"Così la Champions se ne va". Titola così in apertura di pagine sportive l'edizione odierna de Il Mattino, che in prima pagina utilizza il termine "crisi" per descrivere il momento della squadra di Ancelotti e parla di uno "sprofondo azzurro" dopo la sconfitta del Napoli sul campo della Roma. Gli azzurri sprofondano in classifica, si allontanano dal quarto posto, ma è trascorso poco più di un quarto di campionato ed è ancora presto per fare bilanci. Eppure gli ultimi giorni probabilmente sono stati i peggiori da quando c'è Ancelotti in panchina e a sottolinearlo è l'edizione odierna de Il Mattino:

"La settimana nera del Napoli si chiude nel peggiore dei modi: gli azzurri perdono a Roma e restano staccati dalla zona Champions di 3 punti. Il momento più delicato della gestione Ancelotti, due soli punti nelle ultime tre partite. Un'involuzione decisamente pericolosa alla vigilia della sfida decisiva di Champions League contro il Salisburgo al San Paolo. All'Olimpico arriva la terza sconfitta in campionato

[...] Nulla da fare, un'altra giornata amara di questo campionato partito decisamente male con gli azzurri che hanno ben sette punti in meno all'undicesima giornata rispetto alla scorsa stagione. E all'Olimpico riemergono i difetti di questa prima parte di stagione: il Napoli sbaglia tante occasioni e prende gol con troppa facilità e pecca in termini di continuità con le prestazioni che finora sono stato troppo altalenanti e ciò ha influito in maniera chiara sul rendimento".