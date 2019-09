Il Mattino - Fabian, bozza d'accordo per il rinnovo! Rifiutati 45mln, ora l'adeguamento: le cifre

Come si legge sulle colonne de Il Mattino il Napoli lavora al rinnovo di Fabian Ruiz. Un nuovo vertice fra i dirigenti del club azzurro e l'entourage del giocatore è previsto dopo la gara con il Liverpool, ma c'è già un'intesa di massima per alzare l'ingaggio a 2,5 milioni a stagione, più vari bonus che in questo tipo di contratti sono sempre abbondanti. Il Napoli - si legge - vuole blindare la sua stella: in state sono arrivate tante offerte dalla Liga, ma il club azzurro ha già detto no ad una proposta di oltre 45 milioni di euro.