Il Mattino - Fiducia rinnovata ad Ancelotti, nessuna solozione choc: fissata una data per valutare la situazione

Fiducia a Carlo Ancelotti da parte del club. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de 'Il Mattino', il patron De Laurentiis, che rientra oggi in Italia e non andrà a Liverpool né incontrerà la squadra nelle prossime ore, ha rinnovato la fiducia al tecnico almeno fino alla sosta natalizia. Così scrive il quotidiano che spiega come ad Ancelotti abbia avuto carta bianca in tutto, con contatti quotidiani proprio con il presidente. Al momento - si legge - è escluso ogni tipo di ribaltone. Già, al momento. Né il presidente né Ancelotti hanno pensato o stanno pensando a una soluzione elettrochoc, immediata: la separazione. Salvo sorprese se ne riparlerà durante la sosta natalizia, nel caso in cui non ci sarà la svolta attesa.