Il Mattino - Fin qui il Napoli più brutto della stagione: si sblocca l'attacco, il turnover non paga

"Il Napoli più brutto di quest'inizio stagione". E' così che Il Mattino, nella sua edizione odierna, definisce la formazione di Carlo Ancelotti dopo la sconfitta interna con il Cagliari, la prima interna, la seconda in generale in questo campionato dopo l'altro beffardo k.o. sul campo della Juventus. Una sconfitta dolorosissima - si legge - per lo scontro al vertice, visto che ora gli azzurri sono scivolati a -6 dall'Inter e a -4 dalla Juventus, anche se è ancora presto per parlare di classifica. L'attacco si blocca, il turnover non paga. E' così che si cade.

LA BEFFA - Dopo un primo tempo negativo - si legge sul quotidiano più importante del Mezzogiorno - il Napoli viene beffato all'unica vera azione del Cagliari, l'unico guizzo di Nandez e Castro. Un pizzico di sfortuna per gli azzurri, che colpiscono anche due pali con Mertens. Nella ripresa praticamente mai il Cagliari s'affaccia dalle parti di Meret, ma è autore di una partita tutta difensiva. E invece si porta in vantaggio contro chi invece aveva attaccato l'intera partita. Il calcio sa essere davvero strano.