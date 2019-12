Il Mattino - Gattuso vuole il regista subito: pronti 30mln per Torreira, i dettagli

E' Lucas Torreira il centrocampista perfetto, stando all'identikit tracciato da Rino Gattuso per il primo rinforzo del suo Napoli: serve un regista per il suo 4-3-3 e da interno di centrocampo ha dato il meglio di sé proprio l'ex Sampdoria. Secondo Il Mattino, l'allenatore calabrese avrebbe chiesto subito un uomo lì e Torreira incarna lo stereotipo del calciatore che piace a lui. Ma lo vuole subito, indurrà il Napoli a trattare non oltre dicembre - si legge - perché vorrebbe una squadra già pronta per la ripresa del campionato all'anno nuovo. E da trattare sicuramente ci sarà.

30 MILIONI PER ME (NON) POSSON BASTARE - Il problema, riferisce il quotidiano, è tutto di natura economica. Il Napoli infatti non vorrebbe spingersi oltre i 30 milioni, bonus compresi, per far sì che si consumi il ritorno in Italia del regista classe '96. Ma l'Arsenal partirebbe da un prezzo decisamente più alto. Un anno e mezzo fa il giocatore è costato 30 milioni e adesso i Gunners vorrebbero incassare di più. Per questo la trattativa potrebbe protrarsi per qualche settimana. Ma non oltre la fine del 2019.