Il Mattino - Ghoulam ai margini del progetto: non è da escludere cessione a gennaio

Faouzi Ghoulam è ai margini del progetto tecnico di Ancelotti. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino. Il suo problema è di natura tecnica e non fisica. Evidentemente, l'allenatore non lo ritiene pronto per giocare. Il quotidiano fa sapere che, a questo punto, ci sarà da valutare la possibilità da parte del Napoli di una cessione del terzino già nel mercato di gennaio. Intanto la società potrebbe attivarsi proprio in vista del prossimo mercato per l'acquisto di un nuovo terzino dopo l'infortunio di Malcuit. Ma una cosa è certa: Ghoulam non è al top e difficilmente sarà in campo nelle prossime partite.