Il Mattino - Giallo sulla maxi-clausola di Koulibaly: è già scattata ed è valida anche per l'Italia

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola affronta il tema relativo alla maxi-clausola da 150 milioni di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto faceva sapere fino a qualche giorno fa il Napoli, il valore era lo stesso ma la clausola era esercitabile solo dall'estero a partire dal 2020. Ora, a quanto pare, emerge dell'altro: la clausola da 150 milioni può essere esercitata subito anche in Italia. All'estero il difensore piace al Manchester City mentre in Italia un pericolo, l'unico, è rappresentato dalla Juventus di Sarri.