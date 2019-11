Il Mattino - Gli azzurri si compattano a Castelvolturno, nuovo patto contro i veleni

Il Napoli è da ieri in ritiro a Castelvolturno per affrontare al meglio il match di stasera contro il Genoa. Chiaro che il clima non è dei migliori, ma proprio la possibilità di stare tutti insieme nelle ore antecedenti alla partita, ha dato modo a tutto il gruppo azzurro di compattarsi nuovamente: come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, un vero e proprio patto contro i veleni quello instaurato ieri dai giocatori del Napoli. Nell'hotel adiacente al centro sportivo azzurro, i calciatori si sono guardati negli occhi ed hanno capito che la compattezza è il valore fondamentale per ripartire. Uno spirito di squadra che - si legge - si solidificato proprio in queste ore di ritiro, con il gruppo unito e pronto a tornare in campo contro il Genoa.

