Il Mattino - Ibra, messaggio bluff per la Spagna: fronte Napoli resta aperto, le ultime

Il messaggio di ieri di Zlatan Ibrahimovic ha, di fatto, alzato un polverone sul futuro dello svedese e quello che potrebbe essere il suo ritorno in Spagna. Come riporta l'edizione di oggi del Mattino, la verità è che il messaggio pubblicato ieri su Instagram ("Ciao Spagna, sto tornando"), sarebbe in realtà "solo un messaggio di natura pubblicitaria, un ritorno in Spagna per uno spot con riferimento al passato catalano di Ibrahimovic" riporta l'edizione odierna de Il Mattino. Insomma, il destino di Ibra sembra tutt'altro che segnato, con il fronte Napoli che - si legge - resta aperto dai protagonisti (parole di dolci di Ibra a Napoli ed Ancelotti, risposta di De Laurentiis ed allenatore), e dunque è chiaro che la soluzione Napoli sarebbe da considerare oltre i soliti rumors.