Il Mattino - Icardi-Psg, le condizioni lasciano perplessi: l'argentino non ha mai aperto al Napoli

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ricostruisce l'affare Mauro Icardi, che si è appena trasferito al Psg, tornando a discutere della proposta avanzata dal Napoli per l'argentino. Le condizioni con cui Icardi va a Parigi - scrive il quotidiano - lasciano perplessi. Nel senso, prosegue Il Mattino, "che il Napoli non è mai stato davvero preso in considerazione dall'argentino. Perché De Laurentiis, in caso di apertura, avrebbe davvero potuto alzare l'asticella dell'offerta". Ma l'argentino ha sempre declinato la corte azzurra e nell'ultimo giorno di mercato ha scelto di ripartire dall'Inter.