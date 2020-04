Il Mattino - "Il 25 maggio data ultima: campionato può abbassare definitivamente la saracinesca"

Diverse discussioni sta generando la possibile ripresa del campionato. Dopo che il Governo ha dato il via libera agli allenamenti per le squadre dopo il 18 maggio, restano comunque pareri divergente e nessuna certezza esiste su tale data e la possibilità di una chiusura anticipata del campionato resta comunque in piedi.

Lo scrive l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ che spiega come non sia detto che si riprenda il 18 e che entro il 25 maggio la Figc saprà dire alla Uefa ‘se la Serie A tornerà in campo oppure abbasserà definitivamente la saracinesca”.