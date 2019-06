Il Mattino - Il Napoli ha riscattato Ospina! Esercitato il diritto con l'Arsenal: le cifre

David Ospina è sceso in campo nella notte italiana nel match di Copa America tra Argentina e Colombia, vinto dalla sua nazionale per 2-0, con James Rodriguez e Duvan Zapata tra i protagonisti tra l'altro. Il portiere di proprietà dell'Arsenal, dopo l'ultimo anno in prestito al Napoli, tornerà in azzurro a partire dal mese prossimo e ci resterà per i prossimi tre anni, la durata del contratto che firmerà.



CIFRE - Secondo Il Mattino, infatti, nella giornata di ieri il club azzurro ha esercitato il diritto di riscatto, fissato a 4,8 milioni. L'estremo difensore, dunque, è stato riconfermato, su richiesta di Ancelotti, e adesso manca solo l'ufficialità per il passaggio al Napoli a titolo definitivo.