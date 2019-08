Il Mattino - Il Napoli non molla James: Mendes convinto che l'affare si sbloccherà a fine mercato

Il Napoli non molla James Rodriguez. E' quanto racconta Il Mattino, la cui edizione odierna scrive che, seppur difficile, il colombiano resta un obiettivo per il quale si aspettano sviluppi in casa Real Madrid. Zinedine Zidane l'ha convocato per il Celta Vigo solo a causa dell'emergenza che vive in attacco - si legge - non significa nulla in chiave mercato.

LA SITUAZIONE - Tuttavia il quadro è lo stesso: il Napoli chiede il prestito con diritto di riscatto, Florentino Perez punta i piedi e dice di no, nonostante la mediazione di Jorge Mendes, agente dell'ex Bayern Monaco, convinto che lo scenario cambierà nell'ultima settimana di mercato. Resta una porticina aperta, ma l'affare è complicato.