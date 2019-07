Il Mattino - Il Napoli vuole James prima dell'inizio del campionato! Nuova offerta al Real per il sì: le cifre

De Laurentiis e Ancelotti continuano a tessere la tela con l'obiettivo di portare a Napoli, prima dell'inizio del campionato, James Rodriguez. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il club azzurro è in piena corsa per il colombiano e sono pronti a mettere sul piatto 5-6 milioni per il prestito, soldi da scalare sul prezzo del riscatto, da fissare intorno ai 35 milioni. Per il quotidiano, gli indizi sono sempre più chiari e il feeling resiste. La trattativa prende corpo di pari passi con il suo ritorno a Veldebabas. Una cosa è certa: Florentino non lo cederà all'Atletico.