Il Mattino - Il sogno Ibra: Zlatan guadagna 28 mln l'anno, Decreto Crescita aiuterebbe ADL

Zlatan Ibrahimovic, un sogno che si divide tra ragioni di cuore e quelle economiche. L'edizione odierna de 'Il Mattino' analizza la suggestione nata negli utimi giorni, ricordando come lo svedese oggi guadagni 32 milioni di dollari l'anno, circa 28 in euro, divisi tra i 7,2 del contratto con i Galaxy ed i 35 milioni di dollari che incassa attraverso lo sfruttamento della sua immagine. Il quotidiano spiega come De Laurentiis avrebbe già fissato un tetto salariale in caso di possibile arrivo, sottolineando come Ibrahimovic da più di due anni non è in Italia ed il suo rientro sarebbe coperto dal "Decreto Crescita con uno sconto IRPEF del 70%. Vero che Ancelotti abbraccerebbe piacere uno dei calciatori che ha più ha stimato nella sua lunga carriera a contatto con top player. Vero che i rapporti tra Raiola e De Laurentiis sono ottimi e 'agente ha apprezzato le parole di ADL su Ibra ma che al momento una vera trattativa non è partita".