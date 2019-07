Il Mattino - Insigne, non sono arrivate offerte ma non ci sarà prolungamento: se ne riparlerà più avanti

Lorenzo Insigne è stato abbracciato virtualmente dai suoi tifosi che staserà incontrerà in piazza a Dimaro. L'edizione odierna de Il Mattino, raccontando i suoi primi giorni in Val di Sole, fa sapere che non sono arrivate offerte per lui e il Napoli continua a valutarlo 80 milioni di euro. Per quel che riguarda il futuro, invece, al momento non è in programma un prolungamento ed eventualmente - si legge sul quotidiano - se ne riparlerà solo più in la. Si riparte dal suo sorriso e dall'affetto del pubblico. Mercato permettendo, il capitano resterà al suo posto. Con la fascia al braccio.