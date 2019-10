Il Mattino - Insigne, smaltita la delusione di Genk: ora è sereno e vuole tornare protagonista

Lorenzo Insigne adesso è sereno, il caso è rientrato e Carlo Ancelotti è pronto a rilanciarlo dal primo minuto. E' quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta come il capitano azzurro sia apparso sorridente nella rifinitura di ieri e nel corso del viaggio in aereo verso Torino. La squadra ieri ha raggiunto il Piemonte, carica per la partita contro l'ex Walter Mazzarri e soprattutto il Torino, un avversario ostico che Insigne vorrà battere a tutti i costi.

DELUSIONE ALLE SPALLE - Il numero 24 di Frattamaggiore giocherà sempre sulla fascia sinistra, largo, titolare. Ha smaltito la delusione dovuta alla tribuna con il Genk e adesso è prnto a tornare protagonista con una prestazione di alto livello, magari ai livelli di quella vista con la Fiorentina all'esordio in campionato. Con la speranza che anche stavolta arrivino i tre punti.