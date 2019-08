Il Mattino - James escluso pure dalla prima in Liga? Napoli ottimista: spunta un retroscena su Mendes

James Rodriguez rischia di essere escluso dalla prima di campionato del Real Madrid, conferma ulteriore del gelo tra le parti. Può approfittarne il Napoli, che resta ottimista. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che i contatti avviati da mesi vertono su un'ipotesi di prestito con uno stipendio da 7 milioni netti fino a giugno. A favore della strategia di De Laurentiis e Giuntoli c'è il fatto che Napoli è la destinazione in cima ai desideri del colombiano. James sinora è rimasto in silenzio, anche se in tanti confermano la sua buona predisposizione al trasferimento in Italia. Non solo: Mendes ha ottimi rapporti col Real Madrid e lo dimostra l'affare Pogba, col lavoro di intermediazione del potente manager portoghese.