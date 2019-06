Il Mattino - James ha detto sì, trattativa avviata col Real. La figlia è stata in città, ospite dello zio Ospina

Carlo Ancelotti mai, senza il via libera presidenziale, si sarebbe mosso con Jorge Mendes per James Rodriguez, scrive quest'oggi Il Mattino per raccontare i dettagli della trattativa. Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono - si legge - far derogare all'asticella degli stipendi: con uno stipendio vicino ai 7mln netti, il colombiano peserebbe tra gli 8,5 e i 9 milioni a bilancio ed il Napoli ha già sondato il Real, forte dei rapporti di Ancelotti e dello stesso De Laurentiis con Florentino Perez. Sul tavolo una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, ma i blancos vorrebbero cedere subito per far cassa. Il Napoli, forte del sì di Rodriguez e del suo potente agente, Jorge Mendes, studia un rilancio che può convincere il Real: spifferi, però, fanno trapelare un moderato ottimismo per il proseguimento della trattativa. La figlia tra l'altro è stata per diversi giorni a Napoli, ospite dello zio a fine marzo. La sorella di Ospina, Daniela, è stata sposata con il campione colombiano. E l'ex moglie e la figlia di James Rodriguez hanno potuto già manifestare il proprio gradimento per la città