Il Mattino - James, l'Atletico mette la freccia ed è ottimista, il Napoli ha ancora due certezze

Quello di James non è un nome sul quale soltanto il Napoli sta lavorando. Come noto, infatti, l'Atletico Madrid resta il club rivale per il giocatore colombiano, che avrebbe rivelato il proprio gradimento per entrambe le soluzioni. Nonostante le dichiarazioni di ieri del presidente Cerezo, i colchoneros sarebbe pronti a mettere la freccia: secondo quanto riportato da Il Mattino, in casa Atletico ci sarebbe grande ottimismo nelle ultime ore per la risoluzione positiva della trattativa. Il Napoli, però, resta forte di due elementi rispetto al dualismo con il club madrileno: la volontà del giocatore (che preferirebbe tornare da Ancelotti), e quella del presidente blanco Florentino Perez, ovviamente più propenso a cedere James al Napoli invece che ai rivali cittadini.