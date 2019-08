Il Mattino - James-Napoli, si può chiudere entro Ferragosto: resta ottimismo tra le parti

Un nome ridondante, in questa lunga estate di calciomercato. James Rodriguez è un profilo che, evidentemente, non è mai tramontato in casa Napoli. Resta fiducia, anche da parte del club azzurro, per un epilogo positivo dopo una trattativa lunga e complessa. Come riporta oggi Il Mattino, il tutto potrebbe sbloccarsi nella settimana di Ferragosto: restano le solite questioni legate alla modalità di trasferimento (il Napoli lo vuole in prestito, il Real chiede la cessione per 42 mln), ma il Napoli al momento rappresenta l'unica soluzione possibile per il talento colombiano.