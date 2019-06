Il Mattino - James spinge per il Napoli, il Real apre al prestito con obbligo ma a cifre più alte: i dettagli

Il mercato del Real Madrid è partito col botto e per questo ora c'è bisogno di cedere e monetizzare. 100 milioni per Hazard dal Chelsea, 70 per Jovic dall'Eintracth Francoforte, altri 50 per Mendy del Lione e altrettanti per Militao. Totale delle operazioni: 270 milioni. La richiesta per cedere James è di 55mln di euro - scrive quest'oggi Il Mattino - ed il Napoli pensa al prestito con obbligo di riscatto, magari anche condizionato al numero di presenze. Un'idea che tutto sommato non dispiacerebbe al Real, a patto che si arrivi a quelle cifre che per il Napoli però sembrano alte. I prossimi giorni saranno decisive per trovare gli accordi anche perché James è il primo desiderio di Ancelotti ed il giocatore stesso sta spingendo con i blancos per chiudere l'operazione con i partenopei. Ed il colombiano non cambia i piani per Lozano perché i due non sono alternativi con James che ama partire alle spalle di una o due punte.