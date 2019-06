Il Mattino - Liverpool su Koulibaly! Manca offerta ufficiale ma primi conttati con l'agente: i dettagli

Il Liverpool piomba su Kalidou Koulibaly. Interesse concreto dei Reds per il difensore senegalese attualmente impegnato in Coppa d'Africa. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il club inglese non ha ancora presentato una offerta ufficiale al Napoli ma ha parlato con l'agente del difensore Ramadani. La sua risposta? Affare molto complicato ma non impossibile. Perché il Napoli chiede 120 milioni cash ma potrebbe anche interessarsi a qualche contropartita.