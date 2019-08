Il Mattino - Llorente può firmare prima della Juve: contratto annuale con rinnovo in base ai gol, i dettagli

Fernando Llorente ha un impegno con Cristiano Giuntoli ma non andrà oltre qualche giorno. Ovvero, se non verrà messo tutto nero su carta, lo spagnolo si sentirà libero di trovare un'altra squadra. Novità importanti sul suo futuro sull'edizione odierna de Il Mattino che scrive: "Ingaggio da 4 milioni per un anno con rinnovo automatico nel caso di raggiungimento di un certo numero di gol (si parla di 12). L'Inter punta Llorente per le difficoltà ad arrivare a Sanchez. Ma l'affare col Manchester dovrebbe essere in chiusura e Llorente entro venerdì diventare un giocatore del Napoli".