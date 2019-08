Il Mattino - Lozano, due ostacoli da superare: c'è intesa sull'ingaggio, la situazione

Il Napoli sta lavorando per un colpo importante, che possa suscitare l'entusiasmo di Ancelotti ed ovviamente dei tifosi azzurri. Il nome caldo delle ultime ore è tornato quello di Hirving Lozano (24): secondo quanto scrive l'edizione di oggi de Il Mattino, sarebbe due gli ostacoli da superera per sancire lo sposalizio tra il giocatore messicano ed il Napoli.



CARTELLINO DA SMALTIRE - Al momento il Psv starebbe chiedendo, per la cessione di Lozano, i soldi della clausola rescissoria, ovvero 42 mln di euro. Troppi per il Napoli, che starebbe lavorando proprio per smaltire la cifra richiesta dal club olandese. Inoltre - scrive Il Mattino - anche la formula del trasferimento sarebbe oggetto di discussione tra i due club.

CASO DIRITTI D'IMMAGINE - Un altro baluardo da superare per il club di De Laurentiis, sulla strada che porta a Lozano, riguarda i diritti d'immagine: il Napoli, come ormai succede da diverso tempo, vorrebbe gestirli da se. Mentre sull'ingaggio - si legge - l'accordo si potrebbe trovare su una cifra intorno ai 4 mln (bonus compresi).