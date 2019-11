Il Mattino - Milik, nodo clausola rallenta rinnovo: ADL vuole fissarla a 120 mln

Il nodo per il rinnovo di Arek Milik resta la clausola rescissoria. Lo scrive l'ediione odierna de 'Il Mattino', che spiega come l'agente del calciatore David Pantak, stia lavorando a un accordo sul ritocco dell'ingaggio che dovrebbe passare dagli attuali 2.5 milioni a stagione a 3.5 milioni netti, più bonus che potrebbero far lievitare la somma a 4 milioni. I motivi che frenano la conclusione dell'afafre sono le diverse visioni sulla clausola da 120 milioni che il Napoli vorrebbe inserire nel nuovo contratto, mentre il calciatore vorrebbe una cifra più bassa nel nuovo accordo con il club azzurro.