Il Mattino - Napoli su Boga, scatta la deadline: Giuntoli aspetterà un'apertura fino a Ferragosto

Jeremie Boga (23), casomai sia necessario specificarlo ancora, è il nome in cima alla lista di gradimento del Napoli. Cristiano Giuntoli sta lavorando senza sosta per l'attaccante il calciatore ivoriano, che sembra essere stato indicato come sostituto possibile di Callejon, nonostante la sua predisposizione sia la corsia mancina.



Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, per tra il ds azzurro e Carnevali si sarebbe intensificati i contatti ma allo stesso tempo da Napoli sarebbe scattata una deadline: entro Ferragosto - si legge - il club azzurro vuole capire se ci sono possibilità che il Sassuolo accetti nell’operazione Boga anche delle contropartite tecniche. In caso di risposta negativa, allora Giuntoli comunicherà a Gattuso la resa nella corsa all'attaccante neroverde.