Il Mattino - Nome nuovo per l'attacco: sbuca Ayoze Perez, la rivelazione del Newcastle di Benitez

C'è un nome nuovo per il mercato del Napoli. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che si sofferma sulle possibili manovre estive del Napoli, che avrà un'estate molto calda dal punto di vista delle operazioni per la prossima stagione. Per l'attacco adesso sbuca anche Ayoze Perez, una delle rivelazioni del Newcastle di Rafa Benitez. Un giocatore che riesce a fare la differenza alle spalle di una punta fisica, ma dotato comunque della duttilità giusta per ricoprire più ruoli là davanti.