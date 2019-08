Il Mattino - Oggi si chiude con Llorente: contratto annuale con rinnovo automatico a 12 gol

Quello che portava a Fernando Llorente non è mai stato un piano B. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come dopo i ripetuti «No» di Icardi il Napoli si sia tuffato su un uomo di esperienza , che per altro arriverebbe a parametro zero. "L'accordo tra il Napoli e l'attaccante spagnolo esiste da giorni - si legge sul quotidiano - ma è oggi che il suo agente Frank Trimboli si incontrerà con il Napoli per definire gli ultimi dettagli. Contratto annuale con rinnovo automatico in caso di raggiungimento di un certo numero di gol (12). Ingaggio da 4 milioni per l'attaccante che lo scorso anno ha giocato al Tottenham.