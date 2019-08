Il Mattino - Ora tutto su James: ha un patto da 7mln con il Napoli, cresce l'ottimismo sul prestito

"Napoli, ora tutto su James". E' questo il titolo d'apertura delle pagine sportive de Il Mattino, che si sofferma sul prossimo colpo dopo aver definito Hirving Lozano. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis potrebbe anche chiudere subito se volesse, cambiando la formula e inserendo magari un obbligo di riscatto nel caso in cui il colombiano arrivasse almeno a 25 presenze, invece non si muove: solo prestito, senza vincoli per il futuro, del quale si parlerebbe solo tra un anno.

IL QUADRO - Con l'ex Bayern Monaco c'è un patto, basato su un'offerta d'ingaggio da 7 milioni di euro. James ha promesso, tramite Mendes, di non accettare altre offerte diverse dal Napoli, pertanto che l'affare si faccia dovrebbe essere solo questione di tempo, a meno che il Real non spiazzi tutti e decida di tenerselo, in barba a ciò che fa e dice Zidane. L'Atletico Madrid, d'altronde, è una pista ormai fredda e questo sembra aver spalancato le porte al Napoli. E' per questo che la società di De Laurentiis è fiduciosa nel prendere anche la stella del calcio colombiano: l'ottimismo cresce sempre più.