Il Mattino - Osimhen ha accettato l'offerta! ADL e Giuntoli pronti al Blitz a Montecarlo: le cifre dell'affare

Osimhen ha detto sì alle proposte del Napoli. Lo annuncia l’edizione odierna de ‘Il Mattino’, che spiega come Cristiano Giuntoli sia rimasto fino a tardi nella notte di mercoledì in compagnia dell’attaccante e già dalle prime ore di giovedì ha ripreso i contatti con il Lille per l’affare.

Il quotidiano spiega come De Laurentiis sia andato incontro alle richieste al rialzo del calciatore, arrivando ad offrire un quinquennale da 3,5 milioni con bonus a salire rispetto alla prima bozza da 2,5 milioni.

Apertura anche sui diritti d’immagine, con il club azzurro disposto a lasciarne una buona parte alla società che li detiene da 3 anni.

L’offerta del Napoli è di 50 milioni, possibile che la prossima settimana Giuntoli e De Laurentiis vadano personalmente a Montecarlo per provare a trovare un’intesa. Su queste basi economiche, ricorda il quotidiano, Osimhen sarebbe l’acquisto più oneroso dell’era De Laurentiis.