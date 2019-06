Il Mattino - Ospina resta: intesa vicina con l'Arsenal, cifre più basse rispetto a quelle del rinnovo

David Ospina (30) è tornato anzitempo in Colombia a causa di problemi di famiglia, di fatto rinunciando alla possibilità di rinnovare automaticamente il suo legame con il Napoli allo scattare delle 25 presenze in azzurro. Come riporta Il Mattino, per il colombiano il Napoli avrebbe ormai pronta l'intesa con l'Arsenal per tenerlo comunque all'ombra del Vesuvio: il club partenopeo sta giocando al ribasso rispetto ai 3.5 mln che avrebbe dovuto versare nelle casse dei gunners in caso di rinnovo automatico.