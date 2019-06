Il Mattino - Psg si tira fuori dalla corsa a Lozano: prossima settimana incontro Raiola-Napoli, le cifre per chiudere

James Rodriguez, ma non solo: il Napoli segue Hirving Lozano ed infatti la prossima settimana, secondo Il Mattino, ci sarà un incontro con Mino Raiola, agente del messicano. Raiola, reduce da un incontro col Psg, ha saputo che i francesi non sono interessati al classe '95 e quindi ora c'è da battere solo la concorrenza del Manchester United, anche se è proprio il Napoli - riporta il quotidiano - ad aver manifestato l'interesse più forte. La famiglia di Lozano è già stata in città con Ancelotti gran cerimoniere e per strapparlo al Psv serviranno almeno 40 milioni. Tanti, ma non troppi. Al calciatore ingaggio da 2.5 a stagione.