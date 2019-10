Il Mattino - Rapporto ADL-Ancelotti sereno: contatti frequenti e massima fiducia nel tecnico

In questi giorni, approfittando della pausa, Carlo Ancelotti ha parlato più volte con De Laurentiis con cui il rapporto continua a essere sereno, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino: "Il presidente ha completa fiducia nel tecnico che sa di avere alle spalle un patron che continua a dargli carta bianca. In ogni decisione, compresa - si legge - la gestione dello spogliatoio. Non è escluso che De Laurentiis possa fare visita alla squadra a Castel Volturno prima della gara con il Verona. Ma in ogni caso sarebbe una visita che non ha l'intento di richiamare all'ordine la squadra".