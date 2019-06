Il Mattino - Rilancio per Lozano, si riapre la trattativa col Psv! Col giocatore c'è già accordo: le cifre

Non solo James Rodriguez: il Napoli è pronto al rilancio per Hirving Lozano. Il Psv vuole capitalizzare il massimo dalla cessione dell'attaccante e il Napoli è pronto a spingersi fino a 40 milioni. La trattativa, secondo Il Mattino, si è riaccesa perché il messicano resta il profilo ideale per caratteristiche tecniche e non solo. Con Raiola, il suo agente, il discorso è avviato da tempo con una bozza d'accordo: cinque anni di contratto con stipendio da due milioni e mezzo a stagione. Occhio alla concorrenza: Manchester United, Psg e Tottenham sono pronti a sfidare il Napoli per Lozano.