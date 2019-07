Il Mattino - Rottura James-Real: i Blancos possono dire sì al prestito, possibile blitz a Dimaro di Mendes

Svolta nella trattativa per James Rodriguez: in un vertice a Madrid, Jorge Mendes ha ottenuto dal presidente del Real Madrid Florentino Perez la comunicazione che il colombiano non rientra nei piani del club in un summit in cui pare che ci fosse anche lo stesso James. A riportarlo è l’edizione odierna del Mattino che sottolinea come la riunione abbia di fatto formalizzato la rottura con il Real.

BLITZ A DIMARO DI MENDES. Il quotidiano spiega come questa mossa fosse proprio quella attesa da Ancelotti e De Laurentiis. Non solo. Nelle prossime ore potrebbe esserci un blitz a Dimaro di Mendes, rivela il quotidiano che spiega ancora come l’agente portoghese ha comunicato a De Laurentiis la richiesta del Real Madrid.

PRESTITO CON DIRITTO. Il Real vorrebbe la cessione a titolo definitivo alla cifra di 42 milioni di euro. Il Napoli, forte del sì del calciatore e della stretta di mano tra De Laurentiis e Mendes, punta sul prestito oneroso con riscatto facoltativo al 2020: stando al Mattino il Real potrebbe accettare perché Zidane non vuole esuberi e i Blancos preferirebbero non cedere il calciatore ai rivali dell’Atletico.