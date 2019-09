Il Mattino - Rui era pronto all'addio: cambiò tutto dopo una chiacchierata con Ancelotti

Mario Rui è stato uno dei migliori in campo contro il Liverpool. Sottolinea la sua grande prova anche il quotidiano Il Mattino oggi in edicola che racconta la sua estate particolare, vissuta da possibile partente a confermato di lusso: "A giugno, quando ha vinto la Nations League con la sua nazionale - era pronto a salutare Napoli e il Napoli per cercare sfide altrove, magari dove avrebbe potuto avare più spazio. Sì, perché l'ombra di Ghoulam rischiava di farsi troppo ingombrante per il piccolo (di statura) terzino arrivato dalla Roma due anni fa. Ma è bastata una chiacchierata con Ancelotti in ritiro per capire che il suo posto era ancora qui: a Napoli, e sulla fascia sinistra".