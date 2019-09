Il Mattino - Sabato Ancelotti porta il Napoli in ritiro: scelte obbligate per l'emergenza in difesa

Domani il Napoli andrà in ritiro anche perché si gioca alle 12,30 e vuole tenere tutto sotto controllo. Così scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che spiega come il tecnico voglia tenere tutti in osservazione a cominciare dal pranzo/colazione della vigilia della gara con il Brescia. "Ancelotti - si legge sul quotidiano - sa che non potrà contare su Koulibaly e teme di non poter azzardare un recupero veloce di Maksimovic. Poiché neanche Tonelli se la passa tanto bene sotto il profilo atletico, la coppia di centrali che affronterà Balotelli e Donnarumma sarà composta da Luperto e Manolas che, assieme, hanno giocato quasi l'intero precampionato".