Il Mattino - Sarri spinge, vuole subito la Juve ma Abramovich non è convinto come Marina di liberarlo

Maurizio Sarri ha fatto da ieri ritorno nella sua casa a Figline. Il tecnico aspetta che il potente agente Ramadani trovi l'accordo col Chelsea per liberarsi e approdare così alla Juventus, scrive quest'oggi Il Mattino raccontando che però ballano ancora diversi milioni. Sarri ha rinunciato naturalmente alla buonuscita, ma nonostante la zarina Marina sia ai minimi termini nel rapporto col tecnico, Abramovich ha delle perplessità perché ha visto dal campo la vittoria sull'Arsenal in finale d'EL. Dall'entourage del tecnico non ci sono dubbi che alla fine verrà liberato. Il tecnico comunque anche da lontano spinge Ramadani, vuole fortemente andare alla Juve risolvendo la situazione al più presto. Con la Juventus c'è da tempo l'intesa per un triennale da 7mln di euro, con ulteriori bonus Champions e Scudetto, ma l'accordo diventerà ufficiale dopo la rescissione col Chelsea. Per ora Sarri deve attendere, esattamente come un anno fa.