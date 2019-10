Il Mattino - Scoppia il caso Insigne! Era scuro in volto già martedì, Ancelotti lo ha rimproverato dopo Cagliari

"Scoppia il caso Insigne". Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino che analizza l'esclusione del capitano dalla gara col Genk. Solo tribuna per Insigne che ha visto dagli spalti il pari in terra belga. Il quotidiano scrive: "C'è chi dice che la scelta di Ancelotti non sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, anzi. Nella rifinitura di martedì pomeriggio, infatti, Insigne è stato il primo ad abbandonare il campo, con un volto scuro e il muso lungo, quello di chi sa che all'indomani non dovrà nemmeno fare la doccia. Addirittura durante l'allenamento ha tirato un pallone con forza verso un tabellone pubblicitario: un modo per scaricare la frustrazione dell'esclusione".

E ancora: "Le cose tra l'allenatore del Napoli e il suo capitano non sono mai state tutte rose e fiori. In estate Insigne aveva più o meno apertamente chiesto a Carletto di cambiargli posizione in campo: riportarlo a fare l'esterno d'attacco sgravandolo dagli obblighi di copertura che sono tipici del quarto di centrocampo. Ancelotti ci ha provato a inizio stagione con un cambio di modulo, ma la cosa si è rivelata un flop. E allora retromarcia al 4-4-2 e Insigne è stato rispedito a centrocampo. Poi l'ultima frizione dopo Napoli-Cagliari, quando l'allenatore ha rimproverato il suo capitano per lo scarso rendimento in campo nella gara poi persa dagli azzurri".