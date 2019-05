Il Mattino - Si accende la pista De Paul: l'Udinese spara il prezzo, la situazione

Il Napoli prova a muovere pedine sul mercato. Dopo Di Lorenzo, si cerca il nome che possa rinforzare il reparto avanzato. Dopo le parole di Josip Ilicic (31), che di fatto ha confermato di voler restare all'Atalanta per giocarsi le proprie carte in Champions, nome che prende quota è quello di Rodrigo De Paul (25).



VALUTAZIONE E TENTATIVI - Il giocatore argentino sarebbe stato indicato come alternativa ideale anche nel caso in cui Hirving Lozano (23) non dovesse approdare all'ombra del Vesuvio. L'Udinese valuta il talento ex Valencia ben 30 mln, ma il Napoli proverà a giocare al ribasso per portarlo in azzurro.