Il Mattino - Si raffredda la pista James: nessuna apertura al prestito chiesto da ADL

Nessuna buona nuova notizia sul fronte James Rodriguez. L'edizione odierna de 'Il Mattino' parla così della trattativa per portare il colombiano alla corte di Carlo Ancelotti: "Il Real Madrid per ora non cambia posizione - si legge sul quotidiano - il Napoli si è fatto avanti per la soluzione del prestito con diritto di riscatto ma Florentino Perez finora ha parlato solo della cessione a titolo definitivo e il colombiano ha fatto parte dei convocati ed è andato in panchina per la sfida contro il Celta Vigo per l’indisponibilità di Hazard. La pista James, quindi, si è raffreddata".