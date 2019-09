Il Mattino - Spogliatoi, mancano ancora panchine, armadietti e docce: Ancelotti incredulo

L'edizione odierna de Il Mattino ricostruisce la giornata di ieri che ha convinto Carlo Ancelotti ad esporsi col comunicato sugli spogliatoi del San Paolo che sono ancora totalmente off limits con all'opera almeno una trentina tra operai e tecnici dell'Aru, l'agenzia regionale delle Universiadi che si è presa in carico i lavori di ristrutturazione: "Ci sono degli elettricisti che sistemano l'impianto di illuminazione (un lungo filtro azzurro orizzontale) che funziona già. Certo, non c'è traccia né di panchine, né di armadietti ma il resto degli arredi si intravede. Anche le docce sono ancora spoglie. Carlo Ancelotti deve aver fatto un salto dalla sedia alla vista (probabilmente in foto) del caos che regnava e ha dato vita a una iniziativa unica, mai vista prima".