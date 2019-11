Il Mattino su Milik: "Nuovo allarme, il dolore all'addome non va via. Prime ipotesi sui tempi di recupero"

Arek Milik era stato convocato dalla Polonia ma per i già noti problemi fisici è rientrato a Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione spiegando che il dolore all'addome non va via, lo stesso avvertito prima del Genoa, gara che avrebbe vissuto da titolare qualora ne avesse avuto la possibilità. Il quotidiano fa sapere che i medici della nazionale polacca non hanno voluto prendersi responsabilità ed è per questo che la punta è tornata subito in Italia. Da stamane - si legge - si capirà il tipo di riabilitazione a cui Milik dovrà essere sottoposto. I tempi in caso di incidenti simili sono assai variabili e possono andare dai 5 giorni ai 30 giorni. Il Napoli incrocia le dita.