Il Mattino svela: "Reazione comune dei calciatori alle parole di Edo DL"

Fanno discutere le parole di De Laurentiis jr, espresse nel corso di una manifestazione (clicca qui) con un confronto tra passato e presente, che sono arrivate anche ai calciatori del Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino racconta la loro reazione: i giocatori non ci hanno dato peso e hanno deciso tutti di non reagire, anche perché - si legge - il ritorno di De Laurentiis padre coinciderà con le sanzioni nei confronti dei calciatori che hanno disatteso al ritiro. Tutto questo alla vigilia del match di Champions col Liverpool in programma mercoledì prossimo.